مطالبة أممية بالإفراج الفوري عن سرقيوة

طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإفراج الفوري عن عضو مجلس النواب سهام سرقيوة مجددة إدانتها لاختفائها.

وأشارت البعثة في بيان لها إلى أنها “تواصل متابعة حادثة اختطاف سرقيوة” محملة السلطات بالمنطقة الشرقية مسؤولية اختفائها، كما جددت التأكيد على إلزامها بتحديد مصيرها ومكان وجودها مطالبة بالإفراج الفوري عنها وعن جميع ضحايا الاختفاء القسري ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

ويأتي بيان البعثة بعد مرور 6 أشهر على اختطاف عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي سهام سرقيوة بعد أن اقتحم مجهولون مسلحون منزلها في المدينة.

وانقطع الاتصال بالنائبة منذ يوليو الماضي، فيما وصفت البعثة الأممية في ليبيا الاختفاء القسري لسرقيوة أنه “محاولة لإسكات صوت واحدة من أبرز النساء الليبيات وثني الأخريات عن المشاركة في الحياة السياسية في البلاد”.

وأضافت البعثة في بيانها أن “العنف ضد مشاركة المرأة في الحياة السياسية يهدد المساواة بين الجنسين وبناء مؤسسات ديمقراطية قوية وقادرة على الصمود”.

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