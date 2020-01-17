كونتي: وجود حفتر بمؤتمر برلين “إشارة ممتازة”

اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي حضور القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر لمؤتمر برلين الذي سيُعقد في ألمانيا الأحد المُقبل بـ”الإشارة الممتازة”.

ونوّه “كونتي” في تصريح للصحفيين، خلال زيارته للجزائر إلى أن انعقاد مؤتمر برلين دون مشاركة الجهات الفاعلة في ليبيا، قد يقوض فرص نجاحه، معتبراً أنه من غير المقبول مناقشة مستقبل الليبيين دون وجود الأطراف الليبية الفاعلة.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي “إن ليبيا ليست بحاجة إلى أسلحة جديدة ومقاتلين جدد”، لكنه أشار إلى أن نشر قوة سلام أوروبية في ليبيا هي إحدى الفرضيات التي يمكن النقاش حولها في برلين، “لكن الأولوية لمحاولة التوجه نحو حل سياسي”، حسب قوله.

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