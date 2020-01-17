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كونتي: وجود حفتر بمؤتمر برلين “إشارة ممتازة”

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي حضور القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر لمؤتمر برلين الذي سيُعقد في ألمانيا الأحد المُقبل بـ”الإشارة الممتازة”.

ونوّه “كونتي” في تصريح للصحفيين، خلال زيارته للجزائر إلى أن انعقاد مؤتمر برلين دون مشاركة الجهات الفاعلة في ليبيا، قد يقوض فرص نجاحه، معتبراً أنه من غير المقبول مناقشة مستقبل الليبيين دون وجود الأطراف الليبية الفاعلة.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي “إن ليبيا ليست بحاجة إلى أسلحة جديدة ومقاتلين جدد”، لكنه أشار إلى أن نشر قوة سلام أوروبية في ليبيا هي إحدى الفرضيات التي يمكن النقاش حولها في برلين، “لكن الأولوية لمحاولة التوجه نحو حل سياسي”، حسب قوله.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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