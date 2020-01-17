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تنسيقية المرأة بسرت تعلن دعمها للقوات المسلحة 

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت تنسيقة دعم المرأة بمدينة سرت دعمها للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر في حربها ضد الإرهاب والميليشيات، مثمنة تحرير القوات المسلحة لمدينة سرت.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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