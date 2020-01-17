تنسيقية المرأة بسرت تعلن دعمها للقوات المسلحة 

أعلنت تنسيقة دعم المرأة بمدينة سرت دعمها للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر في حربها ضد الإرهاب والميليشيات، مثمنة تحرير القوات المسلحة لمدينة سرت.
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قناة ليبيا
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