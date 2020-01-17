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كونتي: قد نرسل كتيبة عسكرية إلى ليبيا إذا لزم الأمر

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

 ليبيا – أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أنه لا يمكن لبلاده قبول قوات عسكرية أخرى في ليبيا،مضيفا: “هذا هو وقت الحوار والمواجهة”.

كونتي وفي نهاية الاجتماع في الجزائر مع الرئيس الجرائري عبد المجيد تبون وفقا لوكالة “نوفا” الإيطالية أضاف:” إلى ليبيا إنها لحظة الحوار والمواجهة يجب أن نستند إلى الحوار والدبلوماسية وهي دائمًا أكثر فعالية من الأسلحة”.

وصرح رئيس الوزراء الإيطالي بأن حكومة بلاده يمكن أن تؤيد إرسال كتيبة إلى ليبيا لحفظ السلام وذلك إذا تطلب الأمر.

وقال كونتي:”يخضع النشر المحتمل للكتيبة في ليبيا لتنفيذ حل سياسي للأزمة المستمرة والآن ينبغي أن نواجه ونتحرك تجاه حل سياسي”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • أتراك ليبيا الذين لم نعرفهم من قبل وكنا نعرف في الأمس القريب آن انتمائهم ليس كذلك، هؤلاء يريدون أن يسلموا ليبيا للمستعمر العثماني المجرم والايطالي المجرم الآخر وكلاهما مرفوضين من السواد الأعظم من جماهير الشعب العربي الليبي وسوف يتم قتالهم بكل ما يملكون معتمدين على الله تعالى وعلى سواعد ابنائهم وإن غدا لناظره قريب ….

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