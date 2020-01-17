اجتماع موسع في سرت لمناقشة احتياجات البلدية

عقد في مدينة سرت اجتماع لمناقشة الاحتياجات العاجلة وتفعيل القطاعات الخدمية في المدينة.

الاجتماع ضم رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية سرت وعضو مجلس النواب عنها حسن الزرقاء، ووزيرة الشؤون الاجتماعية فتحية علي حامد، ومديري ورؤساء ومراقبي القطاعات، إلى جانب ممثلين عن جامعة سرت والأجهزة والمكاتب الخدمية والشركات في المدينة.

واتفق الحاضرون على ضرورة الإسراع بإحالة احتياجات القطاعات والأجهزة والشركات الخدمية بسرت للمجلس التسييري، من أجل إحالتها إلى جهات الاختصاص، حيث تم تشكيل لجنة أزمة وطوارئ تتولى تذليل كافة الصعاب التي تعانيها المدينة.

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