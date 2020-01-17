مجموعة تطلق على نفسها «ملتقى القبائل والمدن الليبية» تعلن عزمها «إيقاف تصدير النفط الليبي»

أعلنت مجموعة تطلق على نفسها «ملتقى القبائل والمدن الليبية» اليوم الجمعة، عزمها «إيقاف تصدير النفط من جميع الموانئ الليبية بدءا بميناء الزويتينة النفطي»، وفقا لبيان صادر عنها.

وبحسب البيان الذي لم يحمل توقيع قبائل بعينها، طالب هذا الملتقى جهات الاختصاص والمجتمع الدولي بـ«فتح حساب لإيداع إيرادات النفط حتي تشكل حكومة تمثل كافة الشعب الليبي».

مؤسسة النفط تحذر من إغلاق منشآتها وتتحدث عن «خيارات أخرى» لتأمينها

وتابع أن قراره يأتي في وقت يتم فيه استغلال «هذه الأموال المتدفقة من إنتاج النفط في جلب مرتزقة من إدلب»، واتفاقيتي التفاهم مع الجانب التركي، مع سماع عبارات من الأمم المتحدة تقول «يجب توزيع الثروة بالتساوي بين المدن الليبية» ولكن دون جدوي، «وعدم تقديم الدعم الكامل لجهاز حرس المنشآت النفطية المكلف بتأمين ثروة الشعب الليبي».

وأعلن الملتقى عن رفضه اتفاقيتي التفاهم اللاتين وقعتهما حكومة الوفاق مع الجانب التركي في 27 نوفمبر الماضي، كما طالب المجتمع الدولي بإلغاء اعترافه بحكومة الوفاق.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا