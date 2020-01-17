ميركل: إلتزام المشير حفتر بوقف إطلاق النار رسالة طيبة

ليبيا – رحبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل باستعداد القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر للالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا، مضيفةً:” استعداده للالتزام بوقف إطلاق النار رسالة طيبة”.

ميركل وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الكرواتي وفقاً لوكالة “رويترز” للأنباء قالت إن مؤتمرا سيعقد في برلين يوم الأحد القادم ينبغي أن يسعى لإعادة فرض حظر الأسلحة هناك.

وتابعت :”خلال مؤتمر ليبيا ينبغي قبل أي شيء أن نرى معاودة الالتزام بحظر الأسلحة والذي تم الاتفاق عليه في الأمم المتحدة لكن للأسف لم يتم الالتزام به”.

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