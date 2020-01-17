اختتام الدورة التدريبية حول مهارات الاتصال الفعال وإدارة الأولويات ببني وليد

اختتمت بكلية التقنية الإلكترونية ببني وليد أمس الدورة التدريبية حول مهارات الاتصال الفعال وإدارة الأولويات، التي أشرف عليها ونظمها مكتب السياحة بالمدينة.

واشتملت الدورة التي عقدت برعاية أكاديمية “سيجما” للتدريب والتعليم، على عدد من المحاضرات وحلقات النقاش في مجال تنمية مهارات الموظفين ورفع كفاءتهم في إعداد وكتابة المراسلات والتقارير الإدارية بمهنية واحترافية.

واستهدفت الدورة التي استمرت خمسة أيام عددا من موظفي مكتب السياحة والقطاعات الخدمية ببني وليد، ووزعت في حفل الختام شهادات التكريم على المتدربين تقديرا لمشاركتهم.

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