روسيا تأسف لرفض واشنطن التعاون البناء حول ليبيا

ليبيا – أعرب نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف اليوم الجمعة عن أسف موسكو لرفض واشنطن التعاون البناء حول ليبيا، مشيرا إلى أن كل الاتصالات هي اتصالات لتبادل الآراء فقط.

ريابكوف وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية قال:” مواقف موسكو وواشنطن تختلف تمام الاختلاف في جوانب عديدة حول توتر الوضع الليبي بما في ذلك حول الأسباب الأساسية لما يحدث ونحن لا نرى استعدادا لدى الجانب الأمريكي لتقبل منطقنا والحلول المقترحة بصورة بناءة هذا شيء يدعو للأسف لكننا سنواصل العمل بشكل منهجي لإيصال منطقنا ونهجنا للزملاء الأمريكان”.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسية أن روسيا وتركيا تعملان بجد من أجل تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بشأن ليبيا وأن هناك إمكانية لنجاح مؤتمر برلين.

وأضاف:”أعتقد أنه من الممكن التوصل إلى نظام للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في موسكو ذا كانت هناك إرادة سياسية لدى جميع الأطراف لكن من أجل التوصل لذلك هناك حاجة إلى بذل جهود إضافية وإظهار المرونة”.

وتابع:”أريد أن أوكد أن روسيا وتركيا تعملان بجد في هذا الاتجاه لا أستبعد أن تثمر خطواتنا التي تم تنسيقها مع المشاركين الآخرين عن نتائج ومن الممكن أن تكون في برلين”.

ريابكوف أعرب عن إمكانية نجاح مؤتمر برلين حول ليبيا،معلنا أنه من المهم مواصلة تنسيق جهود اللاعبين الرئيسيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية