الحليق لـ218: إغلاق حقول النفط مطلب شعبي

قال رئيس المجلس الأعلى لقبائل ازوية الشيخ السنوسي الحليق ،اليوم الجمعة، إن إغلاق الحقول النفطية وإيقاف ضخ النفط مطلب شعبي صِرف ولا علاقة له بأي جهة أخرى.

وأوضح الحليق في تصريح لـ 218، إن مختلف القبائل الليبية حضرت اجتماعاً عقد اليوم في منطقة الزويتينة بالهلال النفطي، وأكدت على ضرورة وقف ضخ النفط بعد قيام حكومة الوفاق بطرابلس بجلب مرتزقة سوريين وتدخل عسكري تركي على الأراضي الليبية وأسلحة وذخائر لقتل أبناء ليبيا بأموالهم.

وأضاف الحليق، إن هذا القرار لم يكن عبثي ويتم العمل على هذا المطلب الشعبي منذ أيام مع مختلف القبائل الليبية، وسيكون هناك بيان رسمي ظهر الغد السبت بالخصوص، وسيتم إغلاق جميع الحقول النفطية وإيقاف ضخ النفط الذي تذهب إيراداته إلى حكومة تجلب مرتزقة لقتل أبناء ليبيا.

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