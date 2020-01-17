ارتفاع حصيلة ضحايا استهداف الكلية العسكرية بطرابلس

أفاد المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أمين الهاشمي، اليوم الجمعة، بأن أحد جرحى الكلية العسكرية بطرابلس توفي متأثرًا بجراحة التي أصيب بها في الرابع من يناير الماضي.

وقال الهاشمي في تصريح لـ218، إن الطالب سند الزادمة توفي ظهر اليوم بالرغم من تقديم الخدمات الصحية والرعاية اللازمة، وبهذا وصل عدد ضحايا استهداف الكلية العسكرية إلى 32 قتيًلا وو 31 جريحًا.

وأوضح الهاشمي، أن الأوضاع مستقرة في مستشفيات العاصمة طرابلس، ولم يتم استقبال أي حالات أو إصابات في صفوف المدنيين منذ أسبوع وحتى هذه اللحظة، مؤكدًا أن الأدوية والمستلزمات الطبية متوفرة في مختلف المرافق الصحية والمستشفيات.

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