اخبار ليبيا الان

روسيا: هل بدأ التحضير لما بعد بوتين؟

تم النشر منذُ 21 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

  تبدأ هذه الحلقة من “أسبوع في العالم”  بليبيا واستمرار الجهود لتثبيت الهدنة وتحقيق المصالحة، محاولة موسكو فشلت وانتظار لمؤتمر برلين الأحد، كل هذا وسط دخول تركيا على الخط. نتحدث بعد ذلك عن فلاديمير بوتن والإصلاحات الدستورية التي يريدها في روسيا مع استقالة الحكومة وتعيين خلف لميدفيديف وهو ميخائيل ميشوسن.  ننهي بترامب وكل المحاولات التي يبذلها الديمقراطيون لمحاكمته ـمام مجلس الشيوخ بهدف عزله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة فرانس24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك