روسيا: هل بدأ التحضير لما بعد بوتين؟

تبدأ هذه الحلقة من “أسبوع في العالم” بليبيا واستمرار الجهود لتثبيت الهدنة وتحقيق المصالحة، محاولة موسكو فشلت وانتظار لمؤتمر برلين الأحد، كل هذا وسط دخول تركيا على الخط. نتحدث بعد ذلك عن فلاديمير بوتن والإصلاحات الدستورية التي يريدها في روسيا مع استقالة الحكومة وتعيين خلف لميدفيديف وهو ميخائيل ميشوسن. ننهي بترامب وكل المحاولات التي يبذلها الديمقراطيون لمحاكمته ـمام مجلس الشيوخ بهدف عزله.

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