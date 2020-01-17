رشوان: نرفض تهديدات صنع الله

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

17 January, 2020

انتقد المدون والباحث في الشأن العام الليبي، المهندس عيسى رشوان، تصريحات رئيس المؤسسة الوطنية مصطفى صنع الله الأخيرة بشأن الموانئ النفطية الليبية، واتهامه لقوات حرس المنشآت النفطية بـ”الفشل” في تأمينها.

وقال رشوان، في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، “هدد مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط طرابلس غير الشرعي، بجلب القوات التركية لحماية الموانئ النفطية واصفا إياهم بالخيارات الآخرى، وذلك في سياق الأحداث المتوالية والناتجة عن الاتفاقية الموقعة بين حكومة فايز السراج وتركيا، حيث صرح في بيانه اليوم بهذه الفقرة الواضحة حيث قال صنع الله {تدعو المؤسسة الوطنية للنفط القوات التي تدعي حماية المنشآت النفطية إلى منع أي محاولة للإغلاق وإذا فشلت في ذلك فان المؤسسة ستكون مجبرة على البحث عن خيارات أخرى لتأمين حماية المنشآت الحيوية للشعب الليبي}، وكذلك موجها اتهام مباشر إلى من سلمه هذه الموانئ النفطية بالفشل في تأمينها وحمايتها، متناسيا ومتجاهلا، أصحاب الفضل الأول في حمايتها وهم أفراد حرس المنشآت النفطية التابع للقوات الليبية المسلحة، في صورة من صور الجحود والنكران لمجهودات القوات المسلحة الليبية”، بحسب تعبيره.