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رشوان: نرفض تهديدات صنع الله

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

17 January, 2020

انتقد المدون والباحث في الشأن العام الليبي، المهندس عيسى رشوان، تصريحات رئيس المؤسسة الوطنية مصطفى صنع الله الأخيرة بشأن الموانئ النفطية الليبية، واتهامه لقوات حرس المنشآت النفطية بـ”الفشل” في تأمينها. 

وقال رشوان، في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، “هدد مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط طرابلس غير الشرعي، بجلب القوات التركية لحماية الموانئ النفطية واصفا إياهم بالخيارات الآخرى، وذلك في سياق الأحداث المتوالية والناتجة عن الاتفاقية الموقعة بين حكومة فايز السراج وتركيا، حيث صرح في بيانه اليوم بهذه الفقرة الواضحة حيث قال صنع الله {تدعو المؤسسة الوطنية للنفط القوات التي تدعي حماية المنشآت النفطية إلى منع أي محاولة للإغلاق وإذا فشلت في ذلك فان المؤسسة ستكون مجبرة على البحث عن خيارات أخرى لتأمين حماية المنشآت الحيوية للشعب الليبي}، وكذلك موجها اتهام مباشر  إلى من سلمه هذه الموانئ النفطية بالفشل في تأمينها وحمايتها، متناسيا ومتجاهلا، أصحاب الفضل الأول في حمايتها وهم أفراد حرس المنشآت النفطية التابع للقوات الليبية المسلحة، في صورة من صور الجحود والنكران لمجهودات القوات المسلحة الليبية”، بحسب تعبيره.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • عندما اغلق الجضران موانئ النفط لم نسمع اى تهديدات من المجرم صنع الله الذى وظف اموال النفط فى جلب مليشيات سورية ومحتل تركى لقتل ابناء الشعب الليبى عيب على ذقنك العيرة

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  • ستكون شيكات السراج لاردوغان بدون رصيد بعد وقف تصدير النفط تبع الاخوانى الحقير صنع الله وستصدر بعد ذلك لصالح مؤسسة النفط فى بنغازى لصالح الحكومة الشرعية المؤقتة

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  • do the honorable thing and resign since you have appeared as a traitor too and want to give away Libya’s wealth to other thieves like you & Alasaraaj the Turkish doggy
    Are you also a dissuaded Turkish blooded
    Shame on you ya coward

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