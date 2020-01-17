ولادة 4 توائم بمستشفى الجلاء في طرابلس‎

ولدت مواطنة ليبية مساء أمس الخميس، بمستشفى الجلاء للولادة وأمراض النساء بالعاصمة طرابلس، 4 توائم ثلاثة منهم إناث، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي للمستشفى.

وقال المكتب الإعلامي بالمستشفى في تصريح تلقته «بوابة الوسط»، الجمعة، إن الولادة الطبيعية للتوائم الرباعي قام بها الأستاذ الدكتور الصغير الزهراء والفريق الطبي المصاحب له، حيث استغرقت 25 دقيقة، موضحا أن أوزان الأطفال الأربعة تتراوح ما بين 1.2 و1.3 كيلو غرام.

وأضاف المكتب الإعلامي بمستشفى الجلاء للوادة وأمراض النساء في طرابلس أن الولادة جرت بإشراف ومتابعة دقيقة من قبل رئيس وحدة (E) بمستشفى الجلاء أطباء قسم حديثي الولادة، مؤكدًا أن حالة الأطفال الأربعة جيدة وطبيعية.

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