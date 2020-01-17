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«رويترز»: محتجون يغلقون ميناء الزويتينة النفطي

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مهندس بميناء الزويتينة النفطي، قوله إن محتجين دخلوا الميناء وأعلنوا إغلاقه اليوم الجمعة.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن  بيان يحمل توقيع «ملتقى القبائل والمدن الليبية»، عزم مصدريه «إيقاف تصدير النفط من جميع الموانئ الليبية بدءا بميناء الزويتينة النفطي»، وطالب البيان الذي لم يرد فيه اسم قبيلة أو مدينة بعينها، جهات الاختصاص والمجتمع الدولي بـ«فتح حساب لإيداع إيرادات النفط حتى تشكل حكومة تمثل كل الشعب الليبي».

فيما حذرت المؤسسة الوطنية للنفط من إغلاق المنشآت والموانئ النفطية التابعة لها لما لهذه الخطوة من تداعيات وخيمة على الاقتصادي الليبي، معلنة عن إدانتها لهذه الخطوة التي تأتي استباقا لمؤتمر برلين الذي سيعقد يوم الأحد المقبل، منبهة إلى أنها في هذه الحالة ستكون مجبرة للبحث عن «خيارات أخرى» لتأمين المنشآت الحيوية.

 

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • اى خيارات اخرى يالصوص الا تستحوا من استخدام ثروة الشعب الليبى فى جلب مرتزقة واسلحة لقتال ابناء الشعب الليبى الذى يحمى ثروته النفطية وللحفاظ على هذه الثروة يجب منع تصديرها حتى نضمن ان العائد فى ايدى امينة وتقديم اللصوص للعدالة

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