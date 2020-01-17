بعد ستة أشهر من اختفائها.. البعثة الأممية تطالب بالإفراج الفوري عن سرقيوة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مطالبتها بالإفراج الفوري عن عضو مجلس النواب سهام سرقيوة وعن جميع ضحايا الاختفاء القسري ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

جاء ذلك في بيان للبعثة الأممية اليوم الجمعة، وذلك “بعد ستة أشهر من اختطاف سهام سرقيوة ليلاً من منزلها الواقع في منطقة بوهديمة شديدة التحصين في بنغازي”، حسب قولها، مشيرة إلى أن مصير سرقيوة لا يزال مجهولاً منذ عملية اختطافها.

ونوهت البعثة، إلى أنها تواصل متابعة الاختفاء القسري لسرقيوة، مؤكدة أن السلطات في شرق ليبيا مسؤولة عن احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان وهي ملزمة قانوناً بتحديد مصير ومكان تواجد سرقيوة.

وقالت البعثة، إن “الاختفاء القسري سرقيوة يشكل محاولة لإسكات صوت واحدة من أبرز النساء الليبيات وثني الأخريات عن المشاركة في الحياة السياسية في البلاد”، مضيفة أن العنف ضد مشاركة المرأة في الحياة السياسة يهدد المساواة بين الجنسين وبناء مؤسسات ديمقراطية قوية وقادرة على الصمود.

يذكر أن عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي سهام سرقيوة قد اختطفت من منزلها في بنغازي في 17 يوليو الماضي من قبل مسلحين، ولا زالت وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية تواصل البحث عن سرقيوة والتحقيق في الحادث بطلب من مجلس النواب والقيادة العامة للجيش الوطني.

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