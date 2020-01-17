مقدمة من فرنسا.. الصحة العالمية توزع شحنة طبية على 30 مرفق طبي بالجنوب

قالت مندوبة منظمة الصحة العالمية في المنطقة الجنوبية، الدكتورة راضية الجداوي إن المنظمة وزعت أمس الخميس شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرافق الصحية في الجنوب، مشيرة إلى أن الشحنة مقدمة من الحكومة الفرنسية.

وأوضحت الجداوي لـ«بوابة الوسط» اليوم الجمعة، أن الشحنة تستهدف نحو 30 مستشفى ومرفق صحي في جنوب ليبيا من بينها مركز سبها الطبي ومستشفيات تراغن وبراك والشاطئ والكفرة والشويرف ومرافق طبية أخرى.

وأضاف الدكتور محمد الزروق أحد الأطباء العاملين بمركز الزوية الصحي بوادي الشاطئ لـ«بوابة الوسط» أن المركز استلم كمية من المحاليل التي يحتاجها المركز في هذه الفترة، مشيرا إلى أن المركز الصحي يعاني من نقص الإمكانيات الطبية والدوائية.

وأكدت مديرة مخازن جهاز الإمداد الطبي بفزان، دهيبة اللافي لـ«بوابة الوسط» أن منظمة الصحة العالمية تقوم بجهود جبارة وواصحة للعيان في الجنوب حيث تدعم المراكز الصحية والمستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية لسد النقص الحاصل بسبب الأوضاع التي تشهدها البلاد.

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