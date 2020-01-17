أهالي هون يُحيون الذكرى 91 لحادثة الجلوة

أحيا أهالي هون الذكرى 91 لحادثة الجلوة التاريخية والتي تمثلت في قيام المحتل الإيطالي بتهجير سكان المنطقة إلى مناطق الساحل بعد خسائره في معركة عافية.

والتقى أهالي هون في المكان الذي تمت فيه عملية التهجير وأقاموا احتفالية تضمنت إلقاء العديد من الكلمات وعروضا للفروسية والكشافة، وكذلك عروضا مسرحية تحاكي عملية التهجير التي طالت سكان المنطقة في تلك الفترة وترحيلهم إلى المدن الساحلية.

يوم مازال باقيا وسيبقى في ذاكرة الهونيين الذين قدموا تضحيات من أجل الدفاع عن بلدهم ضد المستعمر الإيطالي الذي قام بإيذائهم وتهجيرهم كرد فعل على خسائره التي لحقت به في تلك الحقبة الزمنية المريرة.

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