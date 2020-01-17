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أهالي هون يُحيون الذكرى 91 لحادثة الجلوة

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أحيا أهالي هون الذكرى 91 لحادثة الجلوة التاريخية والتي تمثلت في قيام المحتل الإيطالي بتهجير سكان المنطقة إلى مناطق الساحل بعد خسائره في معركة عافية.

والتقى أهالي هون في المكان الذي تمت فيه عملية التهجير وأقاموا احتفالية تضمنت إلقاء العديد من الكلمات وعروضا للفروسية والكشافة، وكذلك عروضا مسرحية تحاكي عملية التهجير التي طالت سكان المنطقة في تلك الفترة وترحيلهم إلى المدن الساحلية.

يوم مازال باقيا وسيبقى في ذاكرة الهونيين الذين قدموا تضحيات من أجل الدفاع عن بلدهم ضد المستعمر الإيطالي الذي قام بإيذائهم وتهجيرهم كرد فعل على خسائره التي لحقت به في تلك الحقبة الزمنية المريرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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