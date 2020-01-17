تونس ترصد طائرات مُسيّرة قرب حدودها مع ليبيا

نفت وزارة الدفاع التونسية رصد أي طائرات دون طيار “Drone” تحلق داخل الحدود التونسية، وذلك بعد توارد أنباء عن اختراق طائرات لحدود البلاد.

وأصدرت وزارة الدفاع التونسية بياناً أشارت فيه إلى أن “هذه الطائرات لم تجتز المجال الجوي التونسي بل كانت تحلّق قرب رسم الحدّ داخل التراب الليبي”.

وشدد البيان على جاهزية الجيش التونسي المنتشر على طول الشريط الحدودي للتحرك ضد أي جسم مشبوه يخترق المجال الجوي.

ودعت وزارة الدفاع التونسية وسائل الإعلام لتحري كافة المعلومات التي ترد إليها بالتواصل مع الجهات الرسمية المعنية قبل الإقدام على نشرها.

وبالمقابل، لم تتحدث أي جهة رسمية ليبية عن هذا الخرق سواءً بالنفي أو التأكيد، حتى الآن.

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