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تونس ترصد طائرات مُسيّرة قرب حدودها مع ليبيا

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفت وزارة الدفاع التونسية رصد أي طائرات دون طيار “Drone” تحلق داخل الحدود التونسية، وذلك بعد توارد أنباء عن اختراق طائرات لحدود البلاد.

وأصدرت وزارة الدفاع التونسية بياناً أشارت فيه إلى أن “هذه الطائرات لم تجتز المجال الجوي التونسي بل كانت تحلّق قرب رسم الحدّ داخل التراب الليبي”.

وشدد البيان على جاهزية الجيش التونسي المنتشر على طول الشريط الحدودي للتحرك ضد أي جسم مشبوه يخترق المجال الجوي.

ودعت وزارة الدفاع التونسية وسائل الإعلام لتحري كافة المعلومات التي ترد إليها بالتواصل مع الجهات الرسمية المعنية قبل الإقدام على نشرها.

وبالمقابل، لم تتحدث أي جهة رسمية ليبية عن هذا الخرق سواءً بالنفي أو التأكيد، حتى الآن.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • ما يوجد احد من مصراتة يحب فايز السراج ولايحسبوا فيه مخلوق ابدا, السراج يعرف هذا الكلام جيدا بوضوح ولكن كرك ومضحكة وماهوش رجل, المراة الشريفة احسن منه ,
    عندما تقول يرجع حفتر من حيث ما اتى لانك لا تعلم ولا تهتم بالتراب الليبي ولانك ما تعلم اين كان سيدك حفتر , وكنت تقول استعمال القوة ومعك ملشياتك من مقاتلة وداعش واخوان واولاد حرام . اليوم تنستنجد بالاتراك الفاسدين وتلعب بالنفط الليبي وتستخدمه في قتل الليبيين , تعرف ان حكومة الجزاىر يهلكها الله لا تريد استقرار ليبيا وانت مثل الكلب تريد ان تبقى ليبيا دولة ارهاب , لعنك الله ومن معك الى يوم الدين, اللهم انصر الجيش الليبي ووحد ليبيا وحدة واحدة.

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