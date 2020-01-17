قرقاش: الإمارات تدعم بلا تحفظ جهود ألمانيا لعقد مؤتمر ليبيا

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، دكتور أنور قرقاش، اليوم الجمعة، إن الإمارات العربية المتحدة، تدعم بلا تحفظ جهود ألمانيا لعقد مؤتمر ليبيا.

وغرد “قرقاش” عبر حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: “تدعم دولة الإمارات العربية المتحدة بلا تحفظ الجهود الألمانية لعقد المؤتمر وأهداف المجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا”.

Looking foreword to a successful Berlin Conference in our joint efforts towards an end to the conflict in Libya. The UAE unreservedly supports German efforts in convening the conference & the international community’s goals of peace & stability in Libya. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 17, 2020

​وتستضيف برلين، يوم الأحد المقبل، مؤتمرا في محاولة لإيجاد تسوية للأزمة السياسية والعسكرية في ليبيا بين الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.

وينعقد مؤتمر برلين في العاصمة الألمانية، الأحد المقبل، بهدف بحث سبل إيجاد حل للأزمة الليبية لضمان وقف إطلاق النار، حيث دعت برلين 11 دولة للمشاركة في المؤتمر، هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين، تركيا، إيطاليا، الإمارات، مصر، الجزائر، والكونغو، بجانب رئيس حكومة الوفاق فايز السراج والقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر.

وكان طرفا النزاع في ليبيا قد أعلنا وقفا لإطلاق النار اعتبارا من يوم 12 يناير/ كانون الثاني، بناء على مبادرة من روسيا وتركيا، خلال لقاء جمع الرئيسين، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي في إسطنبول.