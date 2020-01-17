

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

17 January, 2020

أعلن شيخ قبيلة الزوية العمدة السنوسي الحليق الزوي انطلاق حراك إغلاق الحقول والموانيء النفطية مؤكدا أن الحراك يهدف لتجفيف منابع تمويل الإرهاب بعوائد النفط، وكذلك للمطالبة بإعادة مؤسسة النفط لمقرها في بنغازي.

وقال الحليق في تصريح ،لوكالة الأنباء الليبية إننا أغلقنا اليوم حقل السرير وتوقف بموجبه العمل بميناء الزويتينة النفطي، لافتا إلى أن صباح الغد سيشهد إيقاف كافة حقول النفط وبالتالي ايقاف كافة الموانيء في شرق البلاد.

ولفت الحليق إلى أن كافة قبائل المنطقة تشارك في هذا الحراك لحين تنفيذ المطالب.