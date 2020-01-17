لافروف :الأطراف الليبية مازالت ترفض الاجتماع

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الجمعة، بأن مسودات النصوص النهائية لمؤتمر برلين الدولي حول ليبيا جاهزة تقريبا، لكنه يأسف لأن الجانبين المتحاربين ما يزالان يرفضان الاجتماع في غرفة واحدة.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في موسكو ،إن العلاقة بين الفرقاء الليبيين لا تزال متوترة، وقال إنهم يرفضون أن يكونوا في نفس الغرفة، مؤكدا أن الأمر الأكثر أهمية الآن هو بعد مؤتمر برلين، لافتا إلى أنه يجب على الأطراف الليبية ألا تكرر أخطاء الماضي بوضع شروط جديدة وإطلاق الاتهامات فيما بينها.

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