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لافروف :الأطراف الليبية مازالت ترفض الاجتماع

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الجمعة، بأن مسودات النصوص النهائية لمؤتمر برلين الدولي حول ليبيا جاهزة تقريبا، لكنه يأسف لأن الجانبين المتحاربين ما يزالان يرفضان الاجتماع في غرفة واحدة.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في موسكو ،إن العلاقة بين الفرقاء الليبيين لا تزال متوترة، وقال إنهم يرفضون أن يكونوا في نفس الغرفة، مؤكدا أن الأمر الأكثر أهمية الآن هو بعد مؤتمر برلين، لافتا إلى أنه يجب على الأطراف الليبية ألا تكرر أخطاء الماضي بوضع شروط جديدة وإطلاق الاتهامات فيما بينها.

 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • النفط لي الليبيين الشرفاء وليس للخونى. والله ما يوجد احد من مصراتة يحب فايز السراج ولايحسبوا فيه مخلوق ابدا, السراج يعرف هذا الكلام جيدا بوضوح ولكن كرك ومضحكة وماهوش رجل, المراة الشريفة احسن منه ,
    عندما تقول يرجع حفتر من حيث ما اتى لانك لا تعلم ولا تهتم بالتراب الليبي ولانك ما تعلم اين كان سيدك حفتر , وكنت تقول استعمال القوة ومعك ملشياتك من مقاتلة وداعش واخوان واولاد حرام . اليوم تنستنجد بالاتراك الفاسدين وتلعب بالنفط الليبي وتستخدمه في قتل الليبيين , تعرف ان حكومة الجزاىر يهلكها الله لا تريد استقرار ليبيا وانت مثل الكلب تريد ان تبقى ليبيا دولة ارهاب , لعنك الله ومن معك الى يوم الدين, اللهم انصر الجيش الليبي ووحد ليبيا وحدة واحدة.

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  • السيد المحترم عقيلة صالح ارجوا منك شرط حضور المشير حفتر يكون بدعوة الشقيقة تونس لحضور مؤتمر برلين

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