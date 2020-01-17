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أردوغان: حفتر “رجل لا يوثق به”

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المشير خليفة حفتر بأنه “رجل لا يوثق به”، بحسب وصفه، مضيفا: “حفتر رجل لا يوثق به، فقد واصل قصف مدينة طرابلس بالأمس”.

وأشار أردوغان في تصريحه للصحفيين يوم أمس الجمعة، في مدينة إسطنبول، بقوله: “سنرى ذلك في برلين بشكل مفصل، وسنرى ماذا سيفعلون بعد يوم أو يومين فورا مما سيقولونه في برلين”، وفقا لما نشرته وكالة الأناضول التركية.

وأعرب الرئيس التركي، عن أمله بالتزام الأطراف في ليبيا بعد انعقاد مؤتمر برلين المرتقب عقده يوم الغد الأحد.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • ياحمار اذا كان وقف اطلاق النار فى ادلب انهار وانت يامعتوه وعدت بعدم ارسال قوات اذا توقف المشير عن الهجوم على طرابلس ولم تلتزم ومن حق الجيش الوطنى الرد على خرق المليشيات وقد تم قتل 47 منهم كما اعلن المحجوب غير 19 اعلن عنهم المرصد السورى

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  • انت ايها المعتوه التعيس سوف يقتص منك ابطال الجيش التركي قريبا. اما بالنسبة لليبيين فسوف ترى عحبا من سحق وسحل مليشياتك والتابعين لك مهما كانت أماكنهم .
    بعون الله الواحد الأحد سنقتنص جنودك ومرتزقتك أيها المعتوه وإن غدا لناظره قريب……

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