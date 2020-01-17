أردوغان: حفتر “رجل لا يوثق به”

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المشير خليفة حفتر بأنه “رجل لا يوثق به”، بحسب وصفه، مضيفا: “حفتر رجل لا يوثق به، فقد واصل قصف مدينة طرابلس بالأمس”.

وأشار أردوغان في تصريحه للصحفيين يوم أمس الجمعة، في مدينة إسطنبول، بقوله: “سنرى ذلك في برلين بشكل مفصل، وسنرى ماذا سيفعلون بعد يوم أو يومين فورا مما سيقولونه في برلين”، وفقا لما نشرته وكالة الأناضول التركية.

وأعرب الرئيس التركي، عن أمله بالتزام الأطراف في ليبيا بعد انعقاد مؤتمر برلين المرتقب عقده يوم الغد الأحد.

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