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سياسي إيطالي: روسيا أعادت الحق لبرلسكوني بشأن ليبيا

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال سياسي إيطالي يميني إن كلمات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تنكر كلام من حاولوا في السنوات والأيام الأخيرة، إلقاء مسؤولية «حرب عام 2011 في ليبيا» على عاتق حكومة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني.

وأضاف عضو هيئة تنسيق رئاسة حزب (فورتسا إيطاليا)، سيستينو جاكوموني في مذكرة، الجمعة أنه «عندما قرر الناتو قصف ليبيا، لم تكن إيطاليا من بين الدول التي دفعت من أجل هذا الحل»، بل «على العكس من ذلك، وكما يعلم الجميع، فقد كان رئيس الجمهورية آنذاك، جورجو نابوليتانو، قائد القوات المسلحة، الذي طلب أن تؤيد إيطاليا مطالبات (الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا) ساركوزي في محفل الناتو».

وخلص جاكوموني إلى القول «سيكون من الجيد أن يقوم من اتهم الرئيس برلسكوني بالمسؤولية في الأزمة الليبية في هذه الأيام، بفرض غرامات علنية على أكاذيبه»، وذلك بدءاً «من رئيس الوزراء الأسبق ماتيو رينزي إلى أعضاء حركة خمس نجوم».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • السيد المحترم البرلمن عقيلة صالح ارجوا منك شرط حضور المشير حفتر يكون بدعوة الاخوة بالشقيقة تونس لحضور مؤتمر برلين , موقف الحكومة التونسية موقف اخوي ليس مثل الموقف الجزاىري الحاسد

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