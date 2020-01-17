سلامة يطالب بإخراج كل المقاتلين الأجانب من ليبيا

أعلن المبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة، رفضه لكل المقاتلين غير الليبيين المشاركين في الصراع المسلح في ليبيا.

وأوضح سلامة في حوار أجرته معه صحيفة “الشرق الأوسط”، سيُنشر لاحقا، أن عدد كبيرا من غير الليبيين يقاتلون في جبهات القتال بالعاصمة طرابلس، من 10 دول تقريبا.

وأشار المبعوث الأممي في ليبيا، إلى وجود شركات أمنية تعمل لصالح الأطراف في ليبيا، موضحا بقوله: “نريد أن يخرجوا من ليبيا خلال الأسابيع المقبلة، لكي يتفاهم الليبيون فيما بينهم”.

وأعرب غسان سلامة عن أمله في إنشاء حكومة وحدة وطنية يفرزها الحوار الليبي الليبي، خلال الفترة المقبلة، لوضع حدّ لحكومة في طرابلس وأخرى موزاية في بنغازي.

ولفت المبعوث الأممي أن التحضيرات لعقد مؤتمر برلين، تختلف عن غيرها، لأن التنسيق والتحضير استغرق خمسة أشهر، مضيفا أن المؤتمر الدولي سيحظى بحضور دولي كبير.

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