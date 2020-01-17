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أحمد المسماري: القيادة العامة جاهزة للتعامل مع أي طارئ في حال اخترقت الهدنة

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أحمد المسماري: القيادة العامة جاهزة للتعامل مع أي طارئ في حال اخترقت الهدنة

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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