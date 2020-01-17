المسماري: الجيش جاهز للتعامل مع المستجدات وهذا موقف القيادة العامة من “اقفال المؤاني والحقول النفطية”

أكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري على الجاهزية التامة للقيادة العامة للتعامل مع المستجدات على الساحة الليبية سواء أمنيا أو عسكريا.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي استثنائي من بنغازي أن القيادة العامة لن تقبل المساومة على سيادة وطموحات الشعب الليبي.

وأشار إلى أن القوات الليبية تلتزم التزاما كاملا بوقف إطلاق النار، إلا أنه تم إنزال مرتزقة وضباط أتراك وسوريين في خرق واضح لوقف إطلاق النار، مشيراً إلى قيام تركيا بتركيب منظومة دفاع جوي امريكية من نوع هوك ورصدت بالصور والفيديو، بالاضافة إلى إنزال اسلحة ومدافع موجهة في ميناء مصراتة.

وأشار المسماري إلى أن القيادة العامة احترمت المساعي الدولية وأوقفت إطلاق النار.

وأشار المتحدث العسكري إلى موقف القيادة العامة من المطلب الشعبي لإقفال المؤاني والحقول النفطية، وإن الشعب الليبي هو الذي قام بأقفال الموانئ النفطية والحقول واصفا إياها بالخطوة الجبارة ومضيفا أن ما على القوات المسلحة سوى حماية الشعب الليبي.

وأضاف “أن “هذا عمل مدني تبنته المجالس في القبائل الليبية والمجالس المدنية ونحن في القيادة العامة قلنا له سمعا وطاعة من خلال العمل علي الأرض لتنفيذ أوامر الشعب الليبي”. مضيفا أنه محاولة لـ«إيصال صوتها للمجتمع الدولي».

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