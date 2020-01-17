المسماري :الشعب الليبي هو من أقفل الموانئ النفطية (فيديو)

أكد الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، إن إغلاق المنشآت والموانئ النفطية ،عمل شعبي تبنته المجالس في القبائل الليبية والمجالس المدنية ،وقال “هذا عمل مدني نحن في القيادة العامة قلنا له سمعا وطاعة من خلال العمل علي الأرض لتنفيذ أوامر الشعب الليبي”.

من جانب آخر أكد المسماري في مؤتمر صحفي على الجاهزية التامة للقيادة العامة للتعامل مع المستجدات على الساحة الليبية سواء أمنيا أو عسكريا ،مشيرا إلى ان إلى أن القوات الليبية تلتزم التزاما كاملا بوقف إطلاق النار، إلا أنه تم إنزال مرتزقة وضباط أتراك في خرق واضح لوقف إطلاق النار.