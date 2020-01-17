المسماري : جاهزون للرد على الخروقات التركية ولن نقبل المساومة على سيادة الشعب الليبي

قال الناطق باسم الجيش، أحمد المسماري، السبت، إن قوات الجيش ملتزمة التزامًا كاملاً بوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الجيش لن يقبل المساومة على سيادة وطموحات الشعب الليبي.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي ،أن إغلاق المنشآت والموانئ النفطية ،عمل شعبي تبنته المجالس في القبائل الليبية والمجالس المدنية ،وقال “هذا عمل مدني نحن في القيادة العامة قلنا له سمعا وطاعة من خلال العمل علي الأرض لتنفيذ أوامر الشعب الليبي”.

و أكد المسماري ،أن قوات الجيش رصدت نزال مرتزقة وضباط أتراك في خرق واضح لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى رصد الجيش لعمليات تركيب منظومة دفاع جوي في مطار معيتيقة وإنزال قوات وصفها بـ”المعادية” من تركيا وسوريا، لافتًا إلى أن قيادة الجيش لم تصدر أوامر حتى الآن بالرد العسكري على هذه خروقات، وفقًا لقوله.

في المقابل آكد المسماري على الجاهزية التامة للقيادة العامة للتعامل مع المستجدات على الساحة الليبية سواء أمنيا أو عسكريا ،مشيرا إلى ان إلى أن القوات الليبية تلتزم التزاما كاملا بوقف إطلاق النار، إلا أنه تم إنزال مرتزقة وضباط أتراك في خرق واضح لوقف إطلاق النار.