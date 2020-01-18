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الوطنية للنفط تشكف حجز خسائر وقف عمليات التصدير

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

كشف مصدر بالمؤسسة الوطنية للنفط، ،مساء الجمعة ،أن توقف جميع صادرات النفط من وسط وشرق ليبيا غدًا، ‎سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج بمقدار 700 ألف برميل يوميا على الأقل.
و توقّع المصدر في تصريح صحفي ،ان  تصل خسائر الخام إلى 46.593.400 دولار يوميا، بينما خسائر الغاز ستصل إلى 720,300  دولار يوميا، بمجموع يصل إلى 47 مليونا و313 ألفا و700 دولار.
وأضاف المصدر أن هناك توجيهات مباشرة من الجيش، لكل من قائد حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الشرقية ناجي المغربي، وعلي الجيلاني من غرفة عمليات سرت، وموظفي الموانئ والشركات، بإيقاف جميع عمليات التصدير.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • اكيد خسائر للعصر صنع الله و للذيوث السراج. و لكنها ذات فائده كبيره لليبيين. يجب ان نحتفظ بالنفط الي الأجيال القادمه و بعد تحرير ليبيا من عصابات تلاعتمدات و من الفاسد السراج و باش اغا. نحن مش مستعجلين علي تصدير النفط في ظل حكومة الاخوان الحنازير و مليشيات التاجوري و بلحاج.

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