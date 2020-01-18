النواب الليبي: غير ملزمين بنتائج مؤتمر برلين ما لم نشارك فيه

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري، الجمعة، إن “المجلس غير ملزم بنتائج مؤتمر برلين طالما أنه لم يشارك فيه”.

وشدد العقوري في تصريح خاص لـ”العين الإخبارية” على أن المجلس يشعر بالقلق الشديد حيال عدم دعوته لحضور مؤتمر برلين المزمع انعقاده 19 من يناير/كانون الثاني الجاري بشأن ليبيا.

وأوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي أن عدم دعوة المجلس قد تشكل انحرافا جديدا وخطيرا عن المسار الديمقراطي ينتج عنه واقع سياسي جديد يزيد من تعقيد المشهد بدل حلحلته.

وأعرب عن أسف المجلس لعدم توجيه دعوة لحضور المؤتمر في الوقت الذي تم توجيه الدعوة لحكومة الوفاق التي لم تنل بعد ثقة البرلمان الليبي.

وأشار إلى أن اللجنة وجهت مذكرة بذلك للسلطات الألمانية ممثلة في وزير خارجيتها هايكو ماس “ما زالت اللجنة على تواصل مع السلطات الألمانية لتوضيح ملابسات الأمر”.

وقال العقوري: “مع ذلك نؤكد حرصنا على استمرار التنسيق مع الجانب الألماني انطلاق من تقديرنا لدوره وقناعتنا بنزاهته وحيادتيه ومواقف جمهورية ألمانيا الداعمة لقيم الديمقراطية والإرادة الحرة للشعوب”.

وقدمت لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي احتجاجا على عدم دعوتها لمؤتمر برلين إلى المنظمات الدولية والدولة المشاركة في المؤتمر انطلاقا من حرصها على نجاحه وتحقيقه للأهداف التي نظم من أجلها، حسب وصف رئيسها.

وأردف العقوري: “نؤمن بأهمية مجلس النواب في حلحلة الأزمة الراهنة ونطالب بضرورة عودته لأداء عمله كمجلس تشريعي، كما نطالب بدعمه دوليا لأداء واجباته الدستورية، وأن تجاوز دوره في السابق هو أحد أهم أسباب تدهور الأوضاع التي أوصلتنا لهذا الحال”.

ومن المقرر أن ترعى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا 19 يناير/كانون الثاني الجاري بمشاركة عدد من زعماء ورؤساء الدول المعنية بالملف الليبي.