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النواب الليبي: غير ملزمين بنتائج مؤتمر برلين ما لم نشارك فيه

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة العين الاخبارية
بوابة العين الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة العين الاخبارية

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري، الجمعة، إن “المجلس غير ملزم بنتائج مؤتمر برلين طالما أنه لم يشارك فيه”.

وشدد العقوري في تصريح خاص لـ”العين الإخبارية” على أن المجلس يشعر بالقلق الشديد حيال عدم دعوته لحضور مؤتمر برلين المزمع انعقاده 19 من يناير/كانون الثاني الجاري بشأن ليبيا.
وأوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي أن عدم دعوة المجلس قد تشكل انحرافا جديدا وخطيرا عن المسار الديمقراطي ينتج عنه واقع سياسي جديد يزيد من تعقيد المشهد بدل حلحلته.

وأعرب عن أسف المجلس لعدم توجيه دعوة لحضور المؤتمر في الوقت الذي تم توجيه الدعوة لحكومة الوفاق التي لم تنل بعد ثقة البرلمان الليبي.

وأشار إلى أن اللجنة وجهت مذكرة بذلك للسلطات الألمانية ممثلة في وزير خارجيتها هايكو ماس “ما زالت اللجنة على تواصل مع السلطات الألمانية لتوضيح ملابسات الأمر”.

وقال العقوري: “مع ذلك نؤكد حرصنا على استمرار التنسيق مع الجانب الألماني انطلاق من تقديرنا لدوره وقناعتنا بنزاهته وحيادتيه ومواقف جمهورية ألمانيا الداعمة لقيم الديمقراطية والإرادة الحرة للشعوب”.

وقدمت لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي احتجاجا على عدم دعوتها لمؤتمر برلين إلى المنظمات الدولية والدولة المشاركة في المؤتمر انطلاقا من حرصها على نجاحه وتحقيقه للأهداف التي نظم من أجلها، حسب وصف رئيسها.

وأردف العقوري: “نؤمن بأهمية مجلس النواب في حلحلة الأزمة الراهنة ونطالب بضرورة عودته لأداء عمله كمجلس تشريعي، كما نطالب بدعمه دوليا لأداء واجباته الدستورية، وأن تجاوز دوره في السابق هو أحد أهم أسباب تدهور الأوضاع التي أوصلتنا لهذا الحال”.

ومن المقرر أن ترعى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا 19 يناير/كانون الثاني الجاري بمشاركة عدد من زعماء ورؤساء الدول المعنية بالملف الليبي.

عن مصدر الخبر

بوابة العين الاخبارية

بوابة العين الاخبارية

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تعليقات

  • بالله خليك في مصر مادام الفلوس اللي خانبهم هلبة و مافيش من يحاسب و مش لازم من التصريحات اللي اكبر من حجمكم يا لصوص يا زبلة المجتمع

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  • الا تستحى ياطارق ابن الديوث الحاج عمر بعد ان اصبحتم من حريم السلطان الذى جلب لكم مقاتلين من سوريا بعد ان نفذ شباب مصراطة وما عليكم الا تجهيز النساوين للمجاهدين الجدد جهز امك واختك وزوجتك لتنام فى اخضان المجاهدين اتفووووه عليكم اوساخ

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  • انت مازلت غبى ياطاقق فانت بلا شرف ولا كرامة مجرد بغبغان لا يعى شين يقول فبعد بيع ليبيا للسلطان العثمانى اصبح الشعب والجيش الليبى كله فى مواجهة المليشيات السورية التى هربت من ادلب وتركت اهلها فى الخيام هناك وجاءت للتمتع بخيام النكاح الاخوانية فى ليبيا وهم اغبياء هو فيه حد يترك النساوين الحلبية وياتى لينيك ام طارق الجربانة اتفوه عليك وعلى فكرة كلمة النيك عربية فصحى وورت فى حديث فى صحيح البخارى
    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: «لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ» قَالَ: لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَنِكْتَهَا». لاَ يَكْنِي، قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ .

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  • عرفت ياطارق انه طبقا للحديث الشريف فان امك المتناكة فى خيام النكاح يجب رجمها طبقا للحديث الشريف
    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: «لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ» قَالَ: لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَنِكْتَهَا». لاَ يَكْنِي، قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ .

    رد