

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

18 January, 2020

أعلن مجلس مشايخ ترهونة ،في بيان له ،أنه يدعم غلق الحقول النفطية لحين إنهاء التدخل التركي ،مستنكرا بأشد عبارات ما تقوم به حكومة اللاوفاق في طرابلس من جلب للمرتزقة وبيع لسيادة الوطن بأموال الشعب الليبي ، وإهدار للمال العام الذي يتحصل عليه من بيع براميل النفط، الذي قامت القوات المسلحة العربية الليبية بتأمينه قبل سنتين .

وقال المجلس ،لن يسمح بأن تضحى ليبيا مرتعا للمرتزقة الارهابيين “بأموالنا ونحن قادرون على منع ذلك” ،داعيا كافة القبائل الليبية أن تلتحم بالقبائل العربية في شرقنا الحبيب، وأن نقف معهم صفا واحدا في حماية مقدراتنا من حكومة المليشيات وعبثها وخيانتها المعلنة للوطن.

حيي مجلس مشايخ ترهونة وهو جهود القوات المسلحة العربية الليبية في حربها على الإرهاب والمليشيات ودواعش المال العام ، ومقارعتها اليوم لمرتزقة اردوغان المعتوه، فإنه يؤكد بكل قوة تلاحمه مع إخوتنا القبائل العربية في المنطقة الشرقية في قيامهم بقفل أنابيب الحقول النفطية في الهلال النفطي، إلى أن يتم القضاء على مثلث الشر والفساد في ليبيا، وتأمين كامل البلاد، وطرد مرتزقة المعتوه أردوغان من على تراب ليبيا الطاهر.