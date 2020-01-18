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رئيس المجلس التسييري سرت يوجه تعليمات بفتح تحقيق في حريق مكتب الثقافة

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر سالم وعضو المجلس التسييري للبلدية فرج عبدالمجيد وعدد من مدراء الادارات والمسؤولين، بزيارة لمقر مبني مكتب الثقافة سرت الذي تعرض لحريق يوم أمس من قبل مخربين.

واطلع رئيس المجلس على ما خلفه الحريق بكامل طوابق المبني، ووجّه تعليماته بالإسراع في التحقيقات حول الحادثة.

وكان مندوب المنظمة الليبية لحقوق الإنسان ببلدية سرت، قد تابع الحريق الذي اندلع بمكتب الثقافة، بعد وورود معلومات بأن الحريق تم بفعل فاعل.

واستنكرت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، وطالبت الجهات الأمنية ببذل كل الجهد لاستجلاء الحقائق، وما إذا كان هذا العمل تخريبيا وتطالبهم بالقبض على الجناة، وتقديمهم إلى الجهات القضائية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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