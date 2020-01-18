الاتحاد الأوروبي: مؤتمر برلين يهدف لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا

صرح مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون مستعدا للمساعدة إن حدث وقف إطلاق النار في ليبيا، ومراقبة العملية التي قد تكون عبر إرسال جنود إلى ليبيا.

وطالب بوريل خلال مقابلة مع مجلة “دير شبيغل” الألمانية، ونقلتها صحيفة الشرق الأوسط، بتطبيق حظر السلاح على ليبيا، مشيرا أن قانون حظر السلاح على ليبيا، غير فعّال، بسبب عدم تولي أحد زمام المبادرة.

من جهة أخرى، أعرب المتحدث باسم المنسق الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، عن استعداده المشاركة في مؤتمر برلين غدا، إن وجهت له الدعوة لحضور أعمال المؤتمر.

وأوضح ستانو، في تصريحات لصحيفة “الشرق الاوسط”، حول المؤتمر بقوله: هو جزء من هذه الجهود التي جاءت في تكليفات وزراء خارجية الاتحاد.

وحول التوقعات، أشار المتحدث إلى تطلعه بأن ينتج عن مؤتمر برلين، اتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف في ليبيا، لكونه مهم جدا لليبيين، ويجب أن يدعمه تنفيذ حظر السلاح المفروض على ليبيا.

واعبتر رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، مشاركة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والمشير خليفة حفتر في المؤتمر، نجاح للدبلوماسية الأوروبية، ودليل جديد على استطاعة الاتحاد الأوروبي على إحداث تغيير على المشهد العام في ليبيا.

وطالب ساسولي، بضرورة مواصلة الضغط على الأطراف الليبية، لتأكيد وقف إطلاق النار على الأرض، باتفاق رسمي، مشيرا أن هذا الأمر هو ما يهدف إليه مؤتمر برلين.

وأكد رئيس البرلمان الأوروبي، أن كل الوسائل الموجودة تحت تصرفنا من أدوات عسكرية ومدنية، لضمان وقف إطلاق النار، تحت رعاية الأمم المتحدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية