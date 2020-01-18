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بلدية طرابلس حول إزالة التمثال: “لا داعي للنظرة السوداوية والتشاؤم”

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طمأنت بلدية طرابلس المركز، أن عملية الكشف على النصب التذكاري المطل علي ميدان الشهداء وبجانب السرايا، تأتي لتقييم الأضرار ومحاولة إجراء الصيانة اللازمة وتدارك الأمر قبل سقوط التمثال.

وأشارت عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك بقولها: “لا داعي للنظرة السوداوية والتشاؤم والطاقة السلبية التي تعم مجتمعنا”.

وكانت البلدية قد قامت يوم الثلاثاء الماضي، بعملية إزالة للتمثال ونشرت صورا توثيقية حول الإزالة، وأوضحت حولها: تم إقرار عملية الصيانة التي ستكون تحت إشراف بلدية طرابلس المركز بالتنسيق مع مصلحة الآثار ودعم من الشركة العامة للكهرباء.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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