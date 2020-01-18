إجراءات أمنية مشددة في برلين لتأمين مؤتمر الدولي حول ليبيا

تشهد العاصمة الألمانية برلين، إجراءات أمنية غير مسبوقة، لتأمين المؤتمر الدولي حول الأزمة الليبية، الذي سيُعقد يوم الغد الأحد.

وشملت الإجراءات الأمنية، فرض حظر الطيران وتحويلات مرورية، وتأهب أمني لتأمين الشخصيات المشاركة في المؤتمر، الذي سيبدأ ظهيرة يوم الأحد، وفق بيان لمكتب المستشارة الألمانية.

ومن المنتظر مشاركة شخصيات دولية عالية المستوى، من قادة الدول والحكومات، ومنهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني يورس جونسون، فضلا عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وبحسب صحيفة “برلينر مورغن بوست” الألمانية، أن شرطة برلين تعمل على إشراك شرطة الولايات الألمانية الأخرى، لضمان تأمين المؤتمر، وتفعيل التواجد الأمني لحماية العاصمة في أوقات انعقاد المؤتمر.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة الفيدرالية في برلين جينس شوبرانسكي، لصحيفة “دي فيلت” الألمانية بقوله: “بالتأكيد سننشر قوات في المدينة بشكل أكبر من أيام الأحاد العادية”، بحسب ما نشره موقع “العين الإخبارية”.

وأشار شوبرانسكي، أن المهام الرئيسية للشرطة تأمين مقر المستشارية، الذي سيُعقد فيه المؤتمر الدولي، إضافة إلى تأمين حركة الملاحة الجوية لمطارات برلين، وتسهيل حركة المشاركين والزوار وسط المدينة.

وقدّمت شرطة برلين، نصائح لسائقي المركبات الخاصة، بضرورة تجنب منطقة وسط برلين يوم الغد الأحد، لإغلاقها الشوارع لأسباب أمنية، وفرض طوق أمني حول المقر الذي سيُعقد فيه المؤتمر.

وكثّفت الشرطة الألمانية الإجراءات الأمنية، على الشوارع التي سيمرّ منها رئيسي روسيا وفرنسا، ورئيس وزراء بريطانيا، التي تبدأ من المطار وحتى مقرّ المؤتمر الدولي حول ليبيا.

وتزامنا مع الاستعدادات، أعلنت هيئة المراقبة الألمانية، فرض منطقة حظر طيران على امتداد 55 كيلوا مترا وارتفاع 3 آلاف متر، فوق الحي الحكومي وسط برلين، من الساعة 8 صباحا يوم الأحد وحتى الساعة 19 من مساء يوم الأثنين.

وسيشهد المقرّ الذي سيُعقد المؤتمر الدولي، تحليق مروحيات الشرطة المزودة بكاميرات التصوير الحراري، محيط مقر المستشارية، من الجو، إضافة إلى تأمين حراسة أخرى على الفنادق والسفارات التي يقيم فيها المشاركون في المؤتمر، وفحص المقرات ونشر القناصة على الأسطح المحيطة.

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