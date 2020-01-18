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الهيئة الطرابلسية: نشكر تركيا لدعمها الوفاق والدولة المدنية الديمقراطية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وجّهت الهيئة الطرابلسية، الشكر لتركيا على دعمها السياسي والعسكري لحكومة الوفاق، ولمشروع الدولة المدنية الديمقراطية.

وطالبت الهيئة، من الجيش الوطني واصفة إياه بـ”القوى المعتدية” بالانسحاب من حدود “إقليم طرابلس”، حتى منطقة راس لانوف، حسب ترسيم الحدود بين ولايات ليبيا، وأن بعد إنسحابها فقط يُمكن الدخول في مفاوضات حول الحل النهائي للأزمة الحالية.

كما طالبت الهيئة الطرابلسية، من حكومة الوفاق بتوضيح للمجتمعين في برلين، إنها وبدعم مجتمعي كبير خصوصا في طرابلس، لن تستطيع المشاركة في الحكم مع “نظام دموي” ولن تتنازل عن المبادئ الأساسية وستتمسك بثوابت الديمقراطية.

وأبدت الهيئة استغرابها في بيان لها، من موقف الاتحاد الأوروبي الذي وقف عاجزا صامتا طيلة 9 أشهر أمام “العدوان الغاشم” على طرابلس.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • حريم السلطان عايش فى اوهام فمكانكم اما القبور او السجون فلن ينفعكم اردوغان فبعد سيطرة الشعب على منابع النفط ستصبح طرابلس بلا ثروة نفطية لا قيمة لها وعبئ عليه وسيرحل كلابه ويتركوكم لتهلكوا كما فعل فى حلب وادلب

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  • نحن من سكان طرابلس منذ القرن ال18 لا نعترف بهذه العصابة المزورة التي انتحلت هذه الصفه و اننا ابرياء مما نشر و ان سكان طرابلس لايرضون بهذا العار و لن يرحبوا بمحتل. وانهم مع الجيش العربي الليبي الذي يقوده المشير حفتر

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  • الهيئة الطرابلسية المتناكة من السلطان العثمانلى يجب رجمها عملا بالحديث الشريف فى صحيح البخارى
    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: «لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ» قَالَ: لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَنِكْتَهَا». لاَ يَكْنِي، قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ .

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