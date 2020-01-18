الهيئة الطرابلسية: نشكر تركيا لدعمها الوفاق والدولة المدنية الديمقراطية

وجّهت الهيئة الطرابلسية، الشكر لتركيا على دعمها السياسي والعسكري لحكومة الوفاق، ولمشروع الدولة المدنية الديمقراطية.

وطالبت الهيئة، من الجيش الوطني واصفة إياه بـ”القوى المعتدية” بالانسحاب من حدود “إقليم طرابلس”، حتى منطقة راس لانوف، حسب ترسيم الحدود بين ولايات ليبيا، وأن بعد إنسحابها فقط يُمكن الدخول في مفاوضات حول الحل النهائي للأزمة الحالية.

كما طالبت الهيئة الطرابلسية، من حكومة الوفاق بتوضيح للمجتمعين في برلين، إنها وبدعم مجتمعي كبير خصوصا في طرابلس، لن تستطيع المشاركة في الحكم مع “نظام دموي” ولن تتنازل عن المبادئ الأساسية وستتمسك بثوابت الديمقراطية.

وأبدت الهيئة استغرابها في بيان لها، من موقف الاتحاد الأوروبي الذي وقف عاجزا صامتا طيلة 9 أشهر أمام “العدوان الغاشم” على طرابلس.

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