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صالح يكشف سر رفض لقاء وفد الوفاق في روسيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، إن الجانب الروسي بذل جهودا كبيرة للغاية من أجل تقريب وجهات النظر بين البرلمان الليبي والجيش الوطني الليبي من جهة وبين فايز السراج رئيس حكومة الوفاق من جهة أخرى، لكننا رفضنا التوقيع على البيان إلا بعد تضمينه ما نريد.

وأضاف صالح -خلال لقاء خاص ببرنامج “المواجهة” على شاشة “إكسترا نيوز”- أن الطرف الممثل للشعب الليبي ممثلا في البرلمان والجيش الليبي ذهب إلى موسكو بناء على دعوة من القيادة الروسية واحتراما للرئيس فلاديمير بوتين، عندما وصل الوفد إلى هناك وجد أن هناك وفدا آخر مكوناً من فايز السراج ومعه وفد من الأتراك يضم وزيري الخارجية والدفاع، مشيرا إلى أن الوفد الليبي اجتمع مع الروس “ورفضنا الالتقاء مع الفريق الآخر، لأنه بالنسبة إلى البرلمان الليبي فالسراج ليس معتمدا، والمجلس لم يعطه الثقة ولم يؤد اليمين أمامه ولا يمثل شيئا ولا يجوز أن نوقع معه على أي اتفاق”.

وأوضح صالح أن الروس عرضوا على الوفد الليبي بيانا للتوقيع عليه فلم يجدوا فيه النقاط التي رغبوا في وضعها في البيان فرفضوا التوقيع، وأشار ضاحكا: “إلا أن الطرف الآخر وقع مع نفسه”، مؤكدا على أن الشعب الليبي لا يقبل أن يملي عليه أي شخص أي شيء.

وأشار صالح إلى أن تركيا جزء من المشكلة وليست جزءا من الحل وأصبحت خصما للشعب الليبي، لافتا إلى أننا أعلنا وقف إطلاق النار احتراما للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولكن الجانب الآخر لم يلتزم.

وقال إن تدخلات تركيا تهدف إلى فرض جماعة الإخوان على حكم ليبيا، لافتا إلى أن الشعب الليبي لا يقبل التهديد وهذه بلادنا وسندافع عنها.

وبشأن مؤتمر برلين قال صالح اعتقد ان المجتمع الدولي تيقن أن حكومة السراج فشلت فشلا ذريعا ولم تقدم شيئا منذ 4 سنوات بالإضافة إلى عدم وجودها بالشكل الدستوري وايضا طبقا للاتفاق السياسي.

وشدد على أنه يجب خروج العصابات من طرابلس لضمان استمرار وقف إطلاق النار، مقدما الشكر لمصر والامارات والسعودية والأردن لتقدم الدعم وطالب بالمزيد من الدعم من الجميع.

وأوضح أنه لا يمكن تكرار سيناريو سوريا في ليبيا لأن الشعب الليبي نسيج اجتماعي واحد، لافتا إلى أن الشعب الليبي قادر في النهاية على تحرير بلاده لأنه متماسك ويلتف حول الجيش الوطني.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • البرلمان والحكومة المؤقتة يملكان العديد من الاوراق يجب استخدامها فبعد اسقاط الصخيرات يجب ان تقوم الحكومة المؤقتة بترسيم الحدود مع اليونان واعتمادها من البرلمان وتقوم بعقد اتفاقيات مع الدول الاوربية للتنقيب عن الغاز لتثبت حقها وتوجه ضربة قاضية لاردوغان كما يجب على البرلمان بحث تغيير العلم الليبى لعلم اخر غير العلم الحالى والسابق عليه شعار الجيش الوطنى نسر قريش

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  • وماذا قدمًا خليفة حفتر وعقيلة صالح طيلة التسع سنوات غير القتل والتشرذم والدمار والشاهد هنا ليذهب اي شخص لبنغازي ويرى بام عينه ماذا فعل بها حفتر وعصابته لقد تغيرت نتيجة الحروب حتى معالمها و ملامحها بالكامل ونحن نملك الصور في حوزتنا (جميع اجهزتنا هذه الصور) ولا نحتاج لما قام ويقوم به اليوم من زيادة في الفساد والخراب وقطع النفط. على بقة لا على اقليم طرابلس الذي يملك كل شئ ويعيل المواطن الليبي في الغرب الليبي نفسه وعائلته ولا ينقصهم شئ

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  • ليبيا ستكون اخر مسمار فى نعش اردوغان بعد تونس التى تشهد انتفاضة شعبية ضد الخوان الذين يبيعون اسرار تونس لخليفتهم العثمانى حيث تحول الغنوشى الى جاسوس عثمانى بدرجة رئيس برلمان اما فى ليبيا تحول السراج ومن حوله لحريم السلطان ينيكهم اردوغان ويجب رجم الخرفان من حريم السلطان مثل ماعز فى الحديث الشريف بصحيح البخارى بعد ان ثبت النيك رسميا
    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: «لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ» قَالَ: لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَنِكْتَهَا». لاَ يَكْنِي، قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ .

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