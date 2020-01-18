ليبيا: مؤسسة النفط تحذر من إغلاق الموانىء عشية مؤتمر برلين

حذرت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية ومقرها طرابلس الجمعة، من الدعوات إلى إغلاق الموانئ النفطية عشية انعقاد مؤتمر برلين الأحد في محاولة لتسوية النزاع المستمر في ليبيا. ودانت المؤسسة في بيان، بـ”شدة الدعوات لإقفال الموانئ النفطية استباقًا لمؤتمر برلين”. وكانت قبائل قريبة من المشير حفتر قد دعت إلى إغلاق موانىء النفط “لتجفيف منابع تمويل الإرهاب بعوائد النفط”، في إشارة إلى القوات الموالية لحكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج.

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