اخبار ليبيا الان

المسماري: خطوة إقفال موانيء النفط خطوة شعبية..والقوات التركية جهزت منظومة دفاع جوي في مطار معيتيقة

تم النشر منذُ 49 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

قال المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة مساء أمس الجمعة، إن خطوة إقفال موانئ وحقول النفط هي خطوة شعبية من قبل الجماهير الغاضبة تجاه التدخل التركي وتوقيع الاتفاقية مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج.

وأضاف المسماري أنه نظرًا لتجاهل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للمظاهرات الشعبية قامت الجماهير بتصعيد الموقف وأقفلت موانيء وحقول النفط رفضًا للتدخل التركي.

وتابع المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة :”نحن ما علينا إلا حماية شعبنا، حماية كل مكونات الشعب الليبي وعدم السماح لأي أحد بتهديد الشعب الليبي”.

وشدد المسماري في المؤتمر الصحافي، على الجاهزية التامة للقيادة العامة للتعامل مع المستجدات على الساحة الليبية سواء أمنياً أو عسكرياً.

وأضاف المتحدث باسم القيادة العامة أن “القوات المسلحة الليبية تلتزم التزاماً كاملاً بوقف إطلاق النار، إلا أنه تم إنزال مرتزقة وضباط أتراك في خرق واضح لوقف إطلاق النار”.

وأكد المسماري أن قوات حكومة الوفاق وتركيا مستمرتان في خرق الهدنة، موضحًا أن القوات التركية قامت بتركيب منظومة دفاع جوي أمريكية في مطار معيتيقة، وقامت بإنزال أسلحة ومدافع موجهة في ميناء مصراتة، وتواصل جلب المرتزقة السوريين إلى طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • اللهم وحد ليبيا وأهلك الملشيات وابعدها عن الوطن الغالي، جماعة مؤسسة النفط ترون بعينكم كم ناس أبرياء تم اختطافهم وسجنهم ظلما، فقط قبل أيام وجد دكتور بري مقتول وكم وكم من الاجرام، الا يوجد بينكم رجل شجاع يوجه رصاصة إلى مصطفى صنع الله وكل أهالي طرابلس يتحركوا ولو بالحجارة لضرب عناصر الملشيات الفاسدة، اذا ضاعت منكم هذه الفرصة فاغسلوا أيديكم على ليبيا، رأيتم المجرم أردوغان كيف يصيح في روسيا هل محبة في ليبيا لا والله وإنما في نشر الإرهاب ونهب خيرات النفط، تحركوا واذكروا الله كثيرا وادعوا الله أن يهلك الملشيات الفاسدة

    رد

  • نعم جهزتها وأنتم تتفرجوا ومازال ناقص تباركوا لهم هذا الصنيع كان ممكن قصف منظومتهم وهي في المهد لأنهم هم من خرق الهدنه توا اللي هو أكبر رأسه ولا يمكن أجهاضه اجهاض تسليح الميشيات فاتت آوانه وانا ليس عندي ما سأخاف عليه ان أنتصر الجيش الليبي أو أنتصرت ميليشيات العملاء وانا استطيع القول تباً لكل الاطراف وأنا صديق لليبيين أكثر من كوني ليبي بحكم أني أعيش في اوروبا واملك في اوروبا ولا احمل جواز سفر ليبي ولا املك بها شبر من الأرض ولكن أنا لازلت أري أن توجهات الجيش هي الأسلم علي الصعيد الوطني

    رد

  • يااخ الجندى يستطيع اهالى طرابلس ان يفعلوا الكثير لمقاومة الاحتلال وبوسائل بسيطة منها وضع سم فئران فى شراب او طعام الاتراك والمليشيات السورية وحرق منشآتهم مع الخوان وحرق خزانات النفط التى يستخدموها والبحث عن وسائل اخرى مبتكرة

    رد

  • سبق وان دمر نسور الجو منظومات للدفاع الجوى بمصراطة فنوع هوك قديم وتم ايقاف انتاجه عام 2003 ومداه حتى ارتفاع 13 كم فقط اى ان طائرة على ارتفاع15 كم يمكنها تدميره وانت كنت افضل ان تسير الطائرات على ارتفاع 15 كم عدة مرات فوق مطار مصراطة حتى يتم استهلاك الصواريخ قبل استهدافه مع انه فى مرمى المدفعية وصواريخ الجراد فى معتيقة عكس مصراطة فالجيش على بعد 80 كم منها حاليا

    رد