المسماري: خطوة إقفال موانيء النفط خطوة شعبية..والقوات التركية جهزت منظومة دفاع جوي في مطار معيتيقة

قال المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة مساء أمس الجمعة، إن خطوة إقفال موانئ وحقول النفط هي خطوة شعبية من قبل الجماهير الغاضبة تجاه التدخل التركي وتوقيع الاتفاقية مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج.

وأضاف المسماري أنه نظرًا لتجاهل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للمظاهرات الشعبية قامت الجماهير بتصعيد الموقف وأقفلت موانيء وحقول النفط رفضًا للتدخل التركي.

وتابع المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة :”نحن ما علينا إلا حماية شعبنا، حماية كل مكونات الشعب الليبي وعدم السماح لأي أحد بتهديد الشعب الليبي”.

وشدد المسماري في المؤتمر الصحافي، على الجاهزية التامة للقيادة العامة للتعامل مع المستجدات على الساحة الليبية سواء أمنياً أو عسكرياً.

وأضاف المتحدث باسم القيادة العامة أن “القوات المسلحة الليبية تلتزم التزاماً كاملاً بوقف إطلاق النار، إلا أنه تم إنزال مرتزقة وضباط أتراك في خرق واضح لوقف إطلاق النار”.

وأكد المسماري أن قوات حكومة الوفاق وتركيا مستمرتان في خرق الهدنة، موضحًا أن القوات التركية قامت بتركيب منظومة دفاع جوي أمريكية في مطار معيتيقة، وقامت بإنزال أسلحة ومدافع موجهة في ميناء مصراتة، وتواصل جلب المرتزقة السوريين إلى طرابلس.

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