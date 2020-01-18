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المسماري : إقفال الموانئ النفطية عمل شعبي غاضب من التدخل التركي في ليبيا

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، إن القيادة العامة على جاهزية تامة للتعامل مع المستجدات على الساحة الليبية أمنيا وعسكريا، مؤكدا أنها لن تقبل المساومة على سيادة وطموحات الشعب الليبي.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي استثنائي مساء أمس إن تركيا خرقت الهدنة من خلال جلب معدات عسكرية ومنظومة دفاع جوي ومئات الإرهابيين إلى طرابلس، مؤكدا أن القوات المسلحة في انتظار أوامر القائد العام للرد.

وأشار المسماري إلى أن الشعب الليبي هو من أغلق موانئ النفط، وأن على الجيش حمايته، وأن إقفال الموانئ النفطية عمل شعبي غاضب من التدخل التركي في ليبيا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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