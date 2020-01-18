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قبائل المنطقة الشرقية تغلق الموانئ والحقول النفطية في شرق البلاد

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت قبائل المنطقة الشرقية غلق الموانئ والحقول النفطية في شرق البلاد، وإيقاف تصدير النفط احتجاجا على استخدام حكومة الوفاق عوائد النفط لجلب ودفع رواتب المرتزقة السوريين، مؤكدة أن وقف تصدير النفط من جميع الموانئ النفطية بدأ بميناء الزويتينة.

وقالت القبائل في بيان لها الجمعة إن الأموال المتدفقة من إنتاج النفط يستخدمها السراج لوقف تقدم الجيش الوطني الذي يخوض حربه ضد الإرهاب لتطهير المدن من المليشيات.

وأضافت القبائل أنها ترفض اتفاقية السراج مع تركيا، واصفين إياها باتفاقية الخزي والعار، مطالبين المجتمع الدولي بإلغاء الاعتراف بحكومة الوفاق

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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