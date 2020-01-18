الاتحاد الأوروبي: مستعدون لاستخدام كافة الأدوات لتنفيذ نتائج مؤتمر برلين

أكدت فيرجيني باتو المتحدثة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أنمؤتمر برلين المقرر غدا الاحد يعطي فرصة جيدة لدفع العملية السياسية قدماً إلى الأمام، وقالت: “نحن مستعدون لاستخدام كافة الأدوات والموارد اللازمة لضمان التنفيذ الكامل لنتائج المؤتمر”.

وأضافت باتو يؤكد الأوروبيون على أن وجودهم “القوي” في برلين دليل على أهمية وأولوية ليبيا بالنسبة لهم، فـ”الاتحاد مصمم على لعب دور قوي على جميع المستويات من أجل تحقيق وقف إطلاق نار دائم وتمهيد الطريق أمام حل سياسي للصراع في هذا البلد”.

وأعرب مصدر مطلع في بروكسل عن تشكك الاتحاد وحذره تجاه إمكانية أن يفضي مؤتمر برلين إلى نتائج حقيقية مؤكدا أن أوروبا لا تزال تأمل بأن تعود الأطراف الليبية إلى حالة وطنية بعيدة عن التدخلات الخارجية.

ويشارك في المؤتمر كل من رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، والممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيف بوريل