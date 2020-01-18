بالفيديو| المسماري: الجماهير الغاضبة أوقفت الإنتاج في الحقول النفطية

بنغازي-العنوان

قال الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، أن الشعب الليبي الغاضب قام بإغلاق الحقول والموانئ النفطية، ردا على عدم سماع صوتهم في المظاهرات ضد التدخل التركي.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي عقد في بنغازي ليل السبت إن “الجماهير الغاضبة أغلقت الحقول والموانئ النفطية لتوصيل صوتها للمجتمع الدولي”، مؤكدا على أن “هذا حراك شعبي تبنته المجالس القبلية ومهمتنا الوحيدة في القيادة العامة للقوات المسلحة اتجاه هذا الموقف أن نقول سمعا وطاعة للشعب الليبي”.

وأضاف المسماري أن “الشعب الليبي خرج في مظاهرات مستمرة منذ إصدار البرلمان التركي قرارا بإرسال قوات تركية إلى ليبيا”، موضحا بأن “المظاهرات الشعبية تدل على أن القبائل الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني تدين وتندد بخيانة عملاء المجلس الرئاسي على رأسه السراج والإخوان المسلمين وبيعهم لليبيا مما جعل الشعب يقوم بتصعيد أكبر ليسمع صوته”.

وختم، قائلا، “هذه الجماهير صعدت من أعمالها حتى تتمكن من إيصال صوتها للمجتمع الدولي وإلى كافة المهتمين بالشأن الليبي. والليبيين وصلوا إلى قناعة بأقفال الموانئ النفطية والحقول”.

وفي 2 يناير الجاري، وافق البرلمان التركي على مذكرة تفويض تسمح للرئاسة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا يأتي ذلك بعد توقيع تركيا ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، يوم 27 نوفمبر 2019، مذكرتي تفاهم.

الأولى بخصوص التعاون الأمني والعسكري، فيما تتعلق الثانية بتعيين الحدود البحرية، ما لاقى إدانات من الحكومة الليبية ومجلس النواب لما رأوا فيه من تجاوز لصلاحيات حكومة الوفاق، كما قوبل ذلك بإدانات من دول مصر وقبرص واليونان لما اعتبروه تعديا على حقوقهما البحرية.