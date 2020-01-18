سلامة: هناك مقاتلين سوريين وصلوا إلى ليبيا

ليبيا – أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة عن أمله بإنشاء حكومة وحدة وطنية يفرزها الحوار الليبي – الليبي خلال الأسابيع المقبلة،بحيث نضع حدا لوجود حكومة في طرابلس وحكومة موازية أخرى،مؤكداً السعي لتوحيد الحكومتين وإنشاء حكومة وحدة وطنية.

سلامة وفي حوار ستنشره صحيفة “الشرق الأوسط” في عددها الصادر يوم غدٍ السبت شدد على معارضة وجود كل المقاتلين من غير الليبيين سواء كانوا نظاميين أو مرتزقة أو شركات أمنية خاصة.

وقال إن عددا كبيرا من غير الليبيين يقاتلون في الجبهات الليبية من ما يربو على 10 دول آخرهم كان وصول عدد من المقاتلين السوريين بالإضافة إلى وجود شركات أمنية خاصة تعمل لصالح هذا الطرف أو ذاك،مضيفاً:”نريد أن يخرجوا من ليبيا خلال الأسابيع المقبلة، لكي يتفاهم الليبيون فيما بينهم».

وتحدث الممثل الأممي الخاص عن فروقات جوهرية مثلت فارقا بين قمة برلين المزمع عقدها بحضور كبير الأحد القادم وغيرها من اللقاءات السياسية السابقة، لافتاً إلى أن الترتيبات لهذه القمة كانت منذ خمسة أشهر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية