مجلس مشايخ ترهونة يرحب بغلق الحقول النفطية

استنكر مجلس مشايخ ترهونة بأشد العبارات استخدام حكومة “اللاوفاق” عوائد النفط لجلب ودفع رواتب المرتزقة.

المجلس وفي بيان صادر عنه، رحب بغلق الحقول النفطية إلى حين إنهاء التدخل التركي والقضاء على مثلث الشر والفساد في ليبيا وتأمين كامل البلاد، داعياً في الوقت ذاته دكافة القبائل الليبية إلى الالتحام بالقبائل العربية في الشرق والوقوف معهم صفاً واحداً لحماية مقدرات ليبيا من حكومة المليشيات وعبثها .

وثمن المجلس في بيانه جهود القوات المسلحة في حربها على الإرهاب والمليشيات ودواعش المال العام ، ومقارعتها لمرتزقة أردوغان.

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