شكري: هذه أهداف مؤتمر برلين

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن “الهدف من الذهاب إلى مؤتمر برلين (المقرر غدا الاحد بشأن ليبيا) أن تجتمع الدول الإقليمية ذات التأثير والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن لوضع خارطة الطريق والعناصر الضرورية لاستعادة الاستقرار إلى ليبيا” وأضاف “أن هذه الدول لديها القدرة على تنفيذ رؤيتها في استعادة استقرار ليبيا”.

وأضاف شكري في تصريحات تلفزيونية إن “الموقف المصري تناول كافة العناصر المؤثرة على الوضع في ليبيا، وهي أن يكون هناك اتفاق سياسي وهناك توافق داخلي وخارجي، والقضاء على الإرهاب واستعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وخضوع السلطة التنفيذية للسلطة، ومسؤولية الجيش والشرطة في مهام الأمن”.

وحول الاتفاق المبرم بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وتركيا قال “ليس فيه تعد على الحقوق المصرية، ولكن هذا الاتفاق غير قانوني وهو والعدم سواء”.