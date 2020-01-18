اخبار ليبيا الان

إقصاء تونس من برلين.. ضريبة الموقف المرتبك؟

تم النشر منذُ 8 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أثار استبعاد تونس المجاورة لليبيا عن مؤتمر برلين الذي يُعقد غداً الأحد لبحث الصراع الليبي جدلاً واسعاً، حيث استُدعِيت له 12 دولة معنية، كما شملت الدعوات مؤسسات إقليمية ودولية هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.

وما زاد من إثارة التساؤلات حول خلفية هذا الاستبعاد، هو حضور مصر والجزائر اللتين تتشاركان أيضاً حدوداً واسعة مع ليبيا.

وفي ذات السياق، انتقدت زعيمة حزب الخضر الألماني، أنالينا باربوك، إقصاء تونس وكذلك اليونان من المؤتمر الدولي حول ليبيا.

واعتبرت “باربوك” أن عدم إدراج تونس على قائمة الحضور كان خطاً من قبل المعنيين بإعداد القائمة، معتبرة أن تونس تتصرف بشكل بنّاء كونها دولة مجاورة لليبيا.

ورأت “باربوك” أن “الدول التي لا تعمل على التصعيد، والتي تسعى إلى السلام تتم معاقبتها من خلال عدم دعوتها”.

وأرجع مراقبون استبعاد تونس من المؤتمر لموقفها “المرتبك” حيال التطورات المتسارعة في ليبيا، وموقفها غير الواضح من طرفي النزاع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك