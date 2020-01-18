الحراك المدني بالزنتان يؤيد التحرك الشعبي لإيقاف ضخ وتصدير النفط

أعلن الحراك المدني بالزنتان تأييده للتحرك الشعبي المدني والاجتماعي لإيقاف ضخ وتصدير النفط والغاز.

وأعرب الحراك في بيان له عن غضبه مما وصفه بعبث المجلس الرئاسي وحكومته التي وصفها بغير الدستورية بمقدرات وثروات ليبيا النفطية، وإدانته للتمويل الذي تتلقاه الميليشيات المسلحة بالسلاح والذخيرة والمال من دخل ليبيا القومي والوحيد النفط، بتصريح ودعم المصرف المركزي ومؤسسة النفط في طرابلس، بحسب البيان.

ودعا الحراك إلى إيقاف ضخ وتصدير النفط والغاز من كافة حقول وموانيء النفط الليبية، مطالبا القوات المسلحة بحماية الجماهير الغاضبة التي قال إنها صاحبة القرار ومصدر التشريع والسيادة، مؤكدا على التحرك العاجل من كافة شرائح الشعب الليبي المدنية والاجتماعية لإغلاق وإيقاف مصادر ضخ وتصدير النفط.

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