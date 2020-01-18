الجامعة العربية: هناك توافق حول الوثيقة المقترح توقيعها في برلين

أعلن مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، حسام زكي، الجمعة، أن هناك توافقا واسعا حول محتوى الوثيقة المقترح توقيعها في مؤتمر برلين، حول ليبيا، من قبل الأعضاء.

وقال زكي لوكالة “سبوتنيك”: “الأمين العام (أحمد أبو الغيط) تلقى دعوة وسيشارك في المؤتمر… المؤتمر جرى تحضيره على مدى أكثر من 3 أشهر وهناك توافق واسع من قبل الأعضاء حول مخطط الوثيقة التي سيتم توقيعها خلال القمة”.

وردا على سؤال حول موقف الجامعة إزاء التدخل العسكري التركي في ليبيا: “موقف جامعة الدول العربية كان دائما معارضا أي تدخل أجنبي في ليبيا، وهو لم يتغير”.